تقويم أداء مجلس الشعب
إقرار مشروع قانون إحداث محاكم مدنية مختصة بقضايا التأمين في المحافظات
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بمنح العفو لكل من يسلم نفسه وسلاحه
سورية على مسافة خطوة من تحقيق السلام
الجيش يتقدم شرقي حمص... ومعارك طوق الباب تتسارع
إعادة فتح خط الغاز في منطقة جيرود الواصل إلى محطة الناصرية بعد تحريرها
معارضة الرياض ستعلن وفدها إلى «جنيف» من السعودية
ماذا قال رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان
الجيش يقترب من حقول النفط والغاز بريف حمص.. ويحرز تقدماً استراتيجياً في دير الزور
إحالة المدير العام الأسبق للعقاري على القضاء و«رجلا أعمال» يحصلان على حوالى ملياري ليرة بالاحتيال
عودة التحضيرات لـ«مؤتمر إنقاذ وطني» في دمشق
بدء العمل بـ«معبر مخيم الوافدين» لخروج المدنيين والمسلحين من الغوطة الشرقية
مدرسة أم إصلاحية؟ العقل أم النقل ؟
السيطرة على عدد من النقاط شرق مطار السين وعدة تلال استراتيجية في محيط مدينة دير الزور
الجيش اللبناني يوقف إرهابيين اثنين في صيدا

إقرار مشروع قانون إحداث محاكم مدنية مختصة بقضايا التأمين في المحافظات

أقر مجلس الشعب خلال جلسته الثانية من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مدنية “استئناف وبداية” في المحافظات تختص ب”النظر في قضايا التأمين وفقا لأحكام القوانين النافذة ولقواعد الاختصاص الواردة في قانون أصول المحاكمات” وأصبح قانونا.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن أحكام المحاكم المدنية المحدثة تقبل الطعن وفقا لأحكام القانون وللقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات وتقبل أحكام محكمة الاستئناف الطعن أمام غرفة أو أكثر لدى محكمة النقض تختص بالنظر في قضايا التأمين.

كما تشير المادة الثالثة إلى أن الدعاوى القائمة بوضعها الراهن تحال إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون والتي تدخل في اختصاصها المحلي.

ويأتي إقرار القانون وفقا للأسباب الموجبة نظرا لمتطلبات برنامج الإصلاح القضائي الذي يقتضي “إيجاد الآليات والضوابط اللازمة لقضايا التأمين عبر سلسلة من القواعد الموضوعية والإجرائية ومواجهة الأعباء المتراكمة والمتزايد عددها بشأن هذه القضايا أمام المحاكم المختصة”.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.