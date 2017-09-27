سلاح الجو الروسي يقضي على 37 من إرهابيي النصرة بينهم 5 متزعمين بريف إدلب
عبد اللهيان: تسوية الأزمة في سورية تستلزم إرادة دولية جادة
المعلم يكشف خبايا عن مقتل اللواء الروسي أسابوف
شهيد وأضرار مادية في محطة محردة باعتداءات إرهابية في حماة وريفي دمشق والسويداء
القوات الروسية تقيم جسراً عسكرياً وإنسانياً فوق نهر الفرات قرب دير الزور
قاذفات “تو 95″ تستهدف بصواريخ مجنحة أهم المواقع لـ”داعش” و”النصرة” في دير الزور وإدلب
440 ألف لاجئ عاد إلى سوريا طوعياً
تسوية أوضاع 65 شخصاً في ريف حماة الجنوبي
مئات المسلحين ينضمون إلى الجيش العربي السوري في محافظة إدلب
إرهابيو “جيش الإسلام” يخرقون وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية
موسكو توسّع حملتها الجوية في إدلب، الجيش يسخّن جبهة ريف دير الزور الجنوبي
راجمات “الإعصار” تدعم الجيش العربي السوري في حماة
الجيش يحبط هجوماً لـ”داعش” في حويجة صكر،ويستعيد مناطق جديدة بريف حمص
موسكو: نمتلك معلومات عن تفجير الإرهابيين قذيفة تحوي غاز السارين في حادثة خان شيخون
التحالف الأمريكي يواصل عدوانه ويقتل 9 مدنيين في ريف الحسكة

إقالة مديري محروقات حلب وحماة سببها ضعف الأداء وليس الفساد

بيّن مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية أن القرارات التي صدرت مؤخراً بإقالة مديري محروقات حلب وحماة وريفإقالة مديري محروقات حلب وحماة سببها ضعف الأداء وليس الفساد دمشق تمت بالتنسيق مع المحافظين في المحافظات الثلاث، حيث إن مقترح الإقالة تم رفعه من المحافظ بالتنسيق مع أمين فرع الحزب نتيجة ضعف الأداء في الإدارة وعلى أساسه رفع المقترح إلى وزير النفط والثروة المعدنية وتم التباحث في الأسماء البديلة وعلى أساسه تمت الإقالات ولا صحة لما يتم تداوله عن إحالة للقضاء بتهم الفساد الإداري والمالي.

وحول آخر عمليات توزيع مادة المازوت للتدفئة فقد وصلت الكميات التي تم توزيعها من تاريخ بدء عمليات التوزيع وحتى تاريخ 21 أيلول الحالي فقد تم توزيع نحو 40.6 مليون لتر مازوت على أكثر من 272 ألف أسرة في 10 محافظات تجري عمليات التوزيع فيها، حيث سجلت محافظة دمشق أعلى معدل توزيع حتى الآن بأكثر من 13.5 مليون لتر مازوت تم توزيعها على نحو 68 ألف أسرة، بينما في ريف دمشق تم توزيع أكثر من 2.4 مليون لتر مازوت على أكثر من 12 ألف أسرة.

وفي القنيطرة تم توزيع نحو مليون لتر مازت على أكثر من 8 آلاف أسرة، وفي درعا تم توزيع أكثر من 1.4 مليون لتر مازوت على نحو 10 آلاف أسرة، وفي السويداء كانت حصة الأهالي حتى الآن نحو 4.7 ملايين لتر مازوت موزعة على قرابة 47 ألف أسرة، وفي محافظة حمص كان التوزيع لأكثر من 3.7 ملايين لتر مازوت لـ25 ألف أسرة، وفي حماة تم توزيع قرابة 4.5 ملايين لتر مازوت على نحو 45 ألف أسرة، وفي حلب تم توزيع أكثر من 3.6 ملايين لتر مازوت على أكثر من 18 ألف أسرة، وفي طرطوس كانت تم توزيع أكثر من 3.3 ملايين لتر مازوت على أكثر من 27 ألف أسرة، وفي اللاذقية تم توزيع نحو 2.2 مليون لتر مازوت على نحو 11 ألف أسرة

الوطن

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.