إفتتاح ساحة الرئيس بشار الأسد في جبلة ..

ضمن غمرة احتفالات شعبنا بالذكرى 73 لعيد الجلاء.. تم افتتاح يوم أمس ساحة مدينة جبلة، التي اطلق عليها اسم السيد الرئيس بشار الاسد ، استجابة لمطالب أهالي مدينة جبلة و تم رفع العلم السوري فيها على اعلى سارية ضمن المدينة بارتفاع 20 مترا.



والساحة تمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع وسط مدينة جبلة ويحيط بها المدرج الروماني والسرايا القديمة والسوق التجاري القديم مع مبنى المركز التجاري الجديد لمجلس مدينة جبلة وبلغت تكلفتها حوالي 400 مليون ليرة سورية .



و أوضح وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في تصريح للصحفيين إلى أن الساحة تتوسط عراقة تاريخ السوريين ورثهم الحضاري والثقافي وإبداعهم وبراعتهم التجارية مع الق المستقبل الذي يعمل السوريون على بنائه بصمودهم..مبينا أن السوريين حين يستحضرون معاني عيد الجلاء فهم يتطلعون بإصرار إلى تحرير كل شبر في سورية من رجس الارهاب والمحتل.



حضر الحفل محافظ اللاذقية اللواء ابراهيم السالم و الدكتور محمد شريتح أمين الفرع عددا من أعضاء مجلس الشعب و الفعاليات المحلية في المحافظة و حشد كبير من أبناء منطقة جبلة.