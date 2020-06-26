إغلاق 60 فعالية تجارية وتنظيم 197 ضبط بحق عدد من المخالفين

في إطار المتابعة المستمرة للأسواق حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين تستمر مديرية الشؤون الصحية من خلال دورياتها بمراقبة الأسواق وكافة المواد المعروضة للبيع من حيث الصلاحية والنظافة والالتزام بالمواصفات الصحية لضبط كافة المحال المخالفة .



حيث تم تنظيم 197 ضبط، وإغلاق 60 فعالية تجارية مختلفة من تاريخ 4/5/2020 وحتى 24/6/2020لتعريضهم المواد الغذائية للهواء ووجود قذارة عامة وعدم تقيدهم بالتعليمات الصحية وعدم ارتدائهم الكمامات والكفوف.



وشملت الإغلاقات مستودع مخلل في الميدان، ومعمل ثلج بمنطقة الطبالة،إضافة إلى بقاليات ألبان وأجبان ومطاعم ومخابز ومحال بيع حلويات ومحال لبيع اللحوم والفروج.



وتذكر محافظة دمشق _مديرية الشؤون الصحية الأخوة المواطنين أنه تم تخصيص الرقم /127/ لتلقي الشكاوي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين أصولا .