إغلاق 180 محلا في دمشق خلال شهر .. والأسعار “مكانك راوح”

كشف معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عبد المنعم رحال أنه” بلغ عدد الضبوط التموينية المنظمة منذ بداية الشهر وحتى تاريخه 800 ضبط تمويني بمخالفات متنوعة عدم الإعلان عن الأسعار، ووجود مواد منتهية الصلاحية، وعدم إبراز فواتير” .



وقال رحال “منذ صدور التعميم رقم 13 الذي جاء فيه أن أي محل غير معلن عن أسعاره يتم تنظيم الضبط اللازم ويغلق بشكل مباشر، حيث بلغ عدد المحال التي إغلاقها بعد صدور التعميم 180محلا بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، كما أنه يتم إلزام صاحب المحل بتعهد خطي بأن يعلن عن الأسعار بشكل واضح ومقروء وبالليرة السورية “.



وعن سبب ارتفاع الأسعار الحاصل في الأسواق أرجع معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق السبب “إلى جشع بعض التجار”.



مضيفاً “لايمكننا القول أن بائع الجملة هو من رفع السعر أو بائع المفرق، ولايوجد أي مبرر لرفع الأسعار بهذه الطريقة، قد يكون بائع الجملة هو من رفع السعر أو بائع المفرق والسبب الرئيسي هو الجشع”، مؤكداً أن” أي محل أسعاره مرتفعة يتم إغلاقه بشكل فوري”.



وعن ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق وانخفاض سعرها في صالات السورية للتجارة أجاب رحال أنه” من الطبيعي أن يكون هناك فرقا بالأسعار كون السورية للتجارة هي مؤسسة للتدخل الإيجابي، ويجب على بائعي اللحوم والدجاج الالتزام بنشرات الأسعار التي تصدرها المديرية”.



وأكد رحال” نعمل على ضبط الأسواق من خلال تواجد أكثر من دورية في نفس السوق، حيث بدأنا بضبط المحال التجارية الصغرى “بائعي المفرق” وصولاً إلى محال الجملة أو المستورد”.



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