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إغلاق ٤ محطات وقود في اللاذقية

اكد المهندس اياد جديد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية ان المديرية نظمت ٤ ضبوط منها ٣ ضبوط لمحطات وقود بسبب مخالفات تتعلق بالتلاعب في المكيال بنسب متفاوتة ، و الضبط الرابع لمحطة تبين أنها تحتكر كمية تصل إلى 2400 ليتر بنزين.


و أشار المهندس جديد أن تلك المحطات تتوزع على طريق الحفة ، وفي اللاذقية على طريق قرية الجوزية ، وفي بلدتي عين الشرقية وحرف المسيترة.


و أوضح أن لجنة المحروقات قررت خلال اجتماعها إغلاق هذه المحطات وتسليم إحداها لإدارة شركة محروقات لتخديم المنطقة كونها الوحيدة في منطقة عملها وحتى لا يتأثر سكان المنطقة بإغلاقها ، إضافة إلى تغريم صاحب المحطة التي تم ضبط كمية من مادة البنزين فيها بقصد الاحتكار 