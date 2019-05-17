إغلاق ٤ محطات وقود في اللاذقية

اكد المهندس اياد جديد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية ان المديرية نظمت ٤ ضبوط منها ٣ ضبوط لمحطات وقود بسبب مخالفات تتعلق بالتلاعب في المكيال بنسب متفاوتة ، و الضبط الرابع لمحطة تبين أنها تحتكر كمية تصل إلى 2400 ليتر بنزين.



و أشار المهندس جديد أن تلك المحطات تتوزع على طريق الحفة ، وفي اللاذقية على طريق قرية الجوزية ، وفي بلدتي عين الشرقية وحرف المسيترة.



و أوضح أن لجنة المحروقات قررت خلال اجتماعها إغلاق هذه المحطات وتسليم إحداها لإدارة شركة محروقات لتخديم المنطقة كونها الوحيدة في منطقة عملها وحتى لا يتأثر سكان المنطقة بإغلاقها ، إضافة إلى تغريم صاحب المحطة التي تم ضبط كمية من مادة البنزين فيها بقصد الاحتكار