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إغلاق ميناءي اللاذقية وطرطوس ومصب بانياس البترولي بسبب الأحوال الجوية السائدة

أغلقت مديرية الموانئ في اللاذقية ميناءي اللاذقية وطرطوس وقال مدير الموانئ العميد ميثم ابراهيم اليوسف إنه “تم إغلاق ميناءي اللاذقية وطرطوس التجاريين ومصب بانياس البترولي وكذلك موانئ الصيد والنزهة بسبب الفعالية الجوية المتشكلة حالياً ووصول سرعة الرياح العاصفة إلى 40 عقدة بحرية ما يعادل نحو 75 كم في الساعة”.

وأشار اليوسف إلى أنه “من المتوقع أن تتم إعادة فتح هذه الموانئ يوم غد عند هدوء الرياح”.

يشار الى انه تم اغلاق ميناء طرطوس التجاري وميناء بانياس /مصب النفط/ في ال/14/ من الشهر الماضي بسبب الأحوال الجوية التي تسببت بارتفاع الأمواج ووصول سرعة الرياح /الأنواء/ إلى 35 عقدة أي ما يعادل 65 كم في الساعة وذلك حرصاً على سلامة السفن والمراكب البحرية.

سانا

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