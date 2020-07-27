إغلاق معمل لصناعة المقبلات الغذائية ومصادرة نصف طن مواد فاسدة

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق المهندس لؤي سالم أن الجهاز الرقابي لدى المديرية في حالة استنفار كامل على مدار الساعة وفق تقسيم المحافظة إلى قطاعات لتسهيل عملية الرقابة وضبط المخالفات مباشرة، إضافة إلى تسيير دوريات متخصصة، الأمر الذي يحقق الفائدة في أعمال الرقابة، حيث قامت دوريات حماية المستهلك التابعة للمديرية بتنظيم أكثر من 65 ضبط تمويني خلال اليومين الماضيين بحق فعاليات مختلفة منها 20 ضبطاً بمخالفات جسيمة أبرزها ضبط معمل لصناعة المقبلات الغذائية وحجز كمية نصف طن من مادة المايونيز.



كما تم تسجيل ٤ ضبوط بحق محطات للمحروقات بمخالفة البيع بسعر زائد وعدم وجود لوحة.



و٦ ضبوط بمخالفة عدم إبراز فاتورة شراء لمواد مجهولة المصدر، وضبطين بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية.



كما تم ضبط مخبزين تموينيين بمخالفة سوء صناعة الخبز وعدم تصنيع كامل المخصصات وعدم التسجيل في سجل حركة الدقيق.



إضافة إلى سحب ٦ عينات غذائية و ٣٩ ضبطاً تموينياً بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير الشراء وإبراز فواتير غير نظامية والبيع بسعر زائد.واضاف سالم أن دوريات الحماية مستمرة بأعمال الرقابة ومتابعة الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية الموجودة على جغرافية المحافظة لقمع المخالفات وضبطها وفق الأصول القانونية حفاظا على سلامة المواطنين والأسواق على السواء.



