إغلاق مطار أورلي الدولي في باريس بعد قتل الشرطة الفرنسية شخصا سرق سلاح أحد الحراس

أخلت السلطات الفرنسية مطار أورلي الدولي في باريس اليوم بعد مقتل شخص برصاص الشرطة إثر قيامه بسرقة سلاح أحد الحراس.



وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان نقلته وكالة فرانس برس بأن “قوات الأمن في مطار أورلي جنوب باريس قتلت الرجل الذي سرق السلاح من عسكري ولجأ إلى محل تجاري في المطار” لافتة إلى إجلاء نحو ثلاثة آلاف شخص من المبنى الجنوبي للمطار.



وأشارت الوزارة في الوقت ذاته إلى أن الحادث لم يتسبب بسقوط جرحى فيما أكدت إدارة مطار أورلي أنه “تم إغلاق مبنيي المطار” وإخلائه.



بدورها لفتت سلطات الطيران المدني الفرنسي إلى توقف حركة النقل الجوي بالكامل بعد فرض طوق أمني حول المطار ونشر تعزيزات عسكرية وأمنية.



وأشارت مصادر محلية إلى أن الشرطة الفرنسية حذرت المدنيين من عبور محيط المنطقة الأمنية حول المطار مؤكدة أن هناك عملية جارية للشرطة.

وكالات