إغلاق محلات لحمة وفروج ومياه وذهب في دمشق

أغلقت محافظة دمشق عدداً من الفعاليات والمحلات التجارية بعد ضبط مخالفات متنوعة فيها من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال جولاتها على الأسواق.



وأوضح مصدر في محافظة دمشق أن “الإغلاقات شملت محال لبيع المواد الغذائية في منطقة الشعلان وسوبر ماركت في منطقة المهاجرين وبقالية في عين الكرش لحيازتهم مواد مجهولة المصدر وعدم إبراز فواتير نظامية وكذلك مركز لبيع المياه في سوق الهال المغطى بالزبلطاني لتقاضي سعر زائد” .



“كما تم إغلاق عدد من محلات بيع اللحوم الحمراء والفروج النيء في شارع خالد بن الوليد وباب سريجة والقصور وعين الكرش وبستان الدور وشارع الملك فيصل وشارع بغداد وركن الدين لمخالفتهم الشروط الصحية و فرم اللحم بشكل مسبق وعدم الإعلان عن السعر والذبح خارج المسلخ وكذلك مطعم في منطقة القنوات لاستخدامه الخبز التمويني”



وأردف المصدر” كما أغلقت عدداً من المنشآت التجارية المستوردة للمواد الغذائية في الحريقة والصالحية والميدان ومأذنة الشحم وشارع مدحت باشا لعدم تقديمهم بيانات تكلفة المواد الغذائية المستوردة”.



وتابع المصدر إن” قرارات الإغلاق شملت عددا من محال للألبسة الجاهزة في منطقة الجسر الأبيض طلعة وزارة التربية لعدم تقديم بيانات تكلفة ومحل للأدوات الكهربائية في منطقة المرجة لحيازته على مواد مجهولة المصدر”.



كما تم إغلاق محل صائغ في الصالحية شهداء والحريقة سوق الصاغة القديم لعدم وجود ختم الجمعية الحرفية للصاغة على القطع الذهبية المعروضة للبيع.



وعن مدة إغلاق هذه الفعاليات التجارية قال المصدر إن ” مدة الإغلاق تراوحت مابين ثلاثة أيام وأسبوع واحد”.



الجدير بالذكر أنه بلغ عدد قرارات الإغلاق منذ بداية الشهر الحالي في العاصمة لغاية الخامس منه 62 محلا تجاريا مخالفا، من بينها أكثر من 20 ضبطا بحق أصحاب محال لبيع اللحوم لمخالفتها الشروط الصحية.



علي خزنه