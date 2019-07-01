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إغلاق محل معجنات بدمشق بسبب وجود صراصير

أغلقت مديرية الشؤون الصحية في مجلس محافظة دمشق محل معجنات في منطقة القزازين، بسبب وجود الصراصير في المحل.
وبين مصدر في مجلس محافظة دمشق أن “الإغلاق تم لمدة أسبوع، مع غرامة مالية”.

وأوضح المصدر أنه “تم أيضاً ضبط عدة مخالفات لمواد منتهية الصلاحية في محل سوبر ماركت في منطقة مزة جبل، ومحل آخر بمنطقة القصاع، حيث صدرت قرارات بإغلاقها لمدة شهر”.

وأشار المصدر إلى أن “عناصر المديرية أغلقوا محل شاورما لمدة أسبوع في منطقة المهاجرين، وذلك لعدم قبول نتائج العينات المأخوذة من المطعم”.


يذكر أن مديرية الشؤون الصحية كانت ضبطت مؤخراً “مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر، في إحدى أكشاك حي الشعلان، حيث اتخذ بحقه قرار إغلاق لمدة غير محدودة”.