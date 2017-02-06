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إغلاق محطتي وقود للاتجار بمادة المازوت لغير الغاية ‏المخصصة لها بريف حمص

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص محطتين ‏مخالفتين في قريتي الزهورية والحازمية بريف المحافظة للاتجار بمادة المازوت لغير الغاية ‏المخصصة لها.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص محمود ‏الصليبي انه بناء على شكوى واردة الى المديرية بخصوص عدم استلام ‏اهالي قرية الزهورية أي كمية من مازوت التدفئة من محطة النجيب نظمت ‏دورية حماية المستهلك ضبطا بحق ‏مستثمر المحطة بمخالفة التصرف بكمية 14291 ليترا لغير الغاية المخصصة لها وقررت لجنة المحروقات المركزية ‏إغلاق المحطة لمدة شهر. ‏

وأشار الصليبي إلى أنه تم أيضا إغلاق محطة وقود في قرية الحازمية لمدة شهر بسبب التصرف بالمادة لغير الغاية المخصصة موضحا أنه تمت احالة اصحاب المحطتين الى الجهات المختصة.

سانا

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