إغلاق محطتي وقود للاتجار بمادة المازوت لغير الغاية المخصصة لها بريف حمص
أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص محطتين مخالفتين في قريتي الزهورية والحازمية بريف المحافظة للاتجار بمادة المازوت لغير الغاية المخصصة لها.
وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص محمود الصليبي انه بناء على شكوى واردة الى المديرية بخصوص عدم استلام اهالي قرية الزهورية أي كمية من مازوت التدفئة من محطة النجيب نظمت دورية حماية المستهلك ضبطا بحق مستثمر المحطة بمخالفة التصرف بكمية 14291 ليترا لغير الغاية المخصصة لها وقررت لجنة المحروقات المركزية إغلاق المحطة لمدة شهر.
وأشار الصليبي إلى أنه تم أيضا إغلاق محطة وقود في قرية الحازمية لمدة شهر بسبب التصرف بالمادة لغير الغاية المخصصة موضحا أنه تمت احالة اصحاب المحطتين الى الجهات المختصة.
سانا
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