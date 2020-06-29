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إغلاق لساحات رئيسية وعقوبات بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية في حلب

أصدرت محافظة حلب قرارا يقضي بإغلاق ساحة سعد الله الجابري ومحيط قلعة حلب وكورنيش الإذاعة وعدد من الساحات العامة وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

واتخذت المحافظة في هذا الإطار قرارات شملت تكليف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الشؤون الصحية بمجلس مدينة حلب واللجان المشكلة من المحافظة مراقبة الأسواق والمطاعم ومحلات الأطعمة واتخاذ العقوبات المشددة بحق المخالفين للاشتراطات الصحية.

كما تضمنت القرارات إلزام العاملين بالمطاعم بارتداء الكمامات والقفازات والتأكد من التخلص من نفايات المطاعم بشكل يومي والالتزام بالتعقيم اللازم بعد الانتهاء من العمل كل يوم وتفعيل دور لجان الأحياء والشعب الحزبية وعناصر الشرطة لتنظيم الدور على الأفران وصالات ومنافذ بيع السورية للتجارة.

كما تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات المشددة بحق الفعاليات والمنشآت السياحية التي لا تلتزم بإجراءات التعقيم والاشتراطات الصحية المتعلقة بالتصدي لكورونا وتعقيم المسابح والصالات والأندية الرياضية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتأكيد على تعليمات وزارة الأوقاف بخصوص الصلاة والالتزام بالاشتراطات الصحية ونشر الوعي بين المواطنين بالتباعد المكاني وعدم المصافحة.