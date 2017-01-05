إغلاق عدد من المحال والأكشاك التجارية في البرامكة لبيعها عبوات المياه بسعر زائد

أغلقت عناصر مديرية حماية المستهلك بدمشق أمس عددا من المحال والأكشاك التجارية في منطقة البرامكة لبيعها عبوات المياه المعدنية بسعر زائد عن السعر النظامي المحدد.



وذكرت المديرية أنها صادرت أكثر من ألف صندوق عبوات مياه وتم تسليمها لفرع دمشق للمؤسسة العامة الاستهلاكية لبيعها في صالاتها بسعر 650 ليرة للصندوق الواحد.



وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي دعا في وقت سابق مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات الى إغلاق أي محل تجاري لمدة أسبوع يقوم ببيع المياه المعدنية بسعر زائد عن السعر المحدد من قبل الوزارة ومصادرة كامل الكميات الموجودة في المحل.

سانا