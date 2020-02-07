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إغلاق جميع موانئ الصيد والنزهة على الشواطئ السورية بسبب الأحوال الجوية السائدة

أغلقت المديرية العامة للموانئ مساء أمس جميع موانئ الصيد والنزهة على امتداد الساحل جراء الأحوال الجوية السائدة.


المدير العام للموانئ العميد عمار مخلوف أوضح أنه نتيجة الفعالية الجوية التي تسيطر على المنطقة وشدة الرياح الجنوبية الغربية والتي تتراوح سرعتها بين 30 و 40 كيلومترا في الساعة تم إغلاق موانئ الصيد والنزهة على امتداد الساحل فيما تم الإبقاء على عمل ميناءي اللاذقية وطرطوس التجاريين وكذلك مصب النفط في بانياس مع استمرار ترقب تطورات الحالة الجوية.