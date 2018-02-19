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إغلاق جميع الملاهي في جرمانا

 

كشف رئيس مجلس مدينة جرمانا خلدون عفوف عن إغلاق كل الملاهـي الليلية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي في جـرمانـا وعددها 21 ملهى ليلياً، بناء على توجيه كتابي من محافظ ريف دمشق وقرار المكتب التنفيذي.

وبين عفوف أنه تم سحب الرخص والإغلاق، وفقاً للقانون الذي يمنع فتح الملاهي الليلية ضمن المناطق السكنية مبيناً أنه يحق لأصحاب الملاهي المغلقة تغيير المهنة ولا يحق لهم حتى العودة كمطاعم.

وأكد عفوف إنذار جميع الملاهي الواقعة على طريق النسيم للبدء بتراخيصهم الإدارية وفقاً للقوانين الناظمة للتراخيص، مؤكداً بأنه سيتم إغلاق أي ملهى لا تنطبق عليه شروط التراخيص مباشرة.

وحول إمكانية عودة هذه الملاهي للعمل خارج المناطق التنظيمية في مناطق المخالفات مثل دف الصخر أو مزارع الروضة أو غيرها في جرمانا، أوضح عفوف أن مثل هذا الإجراء سيخضع لتطبيق القانون وما يتبعه من أصول الترخيص والتأهيل السياحي وغيرها من المتطلبات.

وأشار عفوف إلى أن هذه الخطوة تأتي لحسم الجدل الطويل حول هذه المحال خلال السنوات السابقة ولمصلحة سكان المدينة، وعلى خلفية الإزعاجات المتكررة التي كان رواد هذه الملاهي يرتكبونها وشكاوى المواطنين المتكررة بحق هذه الملاهي.

وبيّن عفوف أن تغيير المهنة كمعامل خياطة وورشات تصنيع، يستوجب استيفاء شروط المهنة الجديدة التي يتقدم بها من سحب ترخيصه، والحصول على ترخيص جديد وفق الأنظمة والقوانين.

عبد المنعم مسعود

 

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