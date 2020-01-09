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إغلاق الموانئ بسبب الأحوال الجوية

أعلنت وزارة النقل عن إغلاق ميناءي طرطوس واللاذقية ومصب بانياس وجبلة وأرواد والبسيط والصيد والنزهة في المحافظتين أمام الملاحة البحرية.


وقال مدير الجاهزية بوزارة النقل سليمان خليل: إن الوزارة وبسبب الأحوال الجوية السائدة طلبت من مديرية الموانئ البحرية بإغلاق الموانئ والمصبات على الساحل السوري اعتباراً من اليوم وحتى تراجع الفعالية الجوية تحسباً لوقوع أي أضرار.


وأعادت مديرية الموانئ البحرية في السابع والعشرين من كانون الأول الماضي فتح جميع الموانئ البحرية أمام حركة الملاحة بعد أن كانت قد أغلقتها في الرابع والعشرين من الشهر نفسه بسبب سرعة الرياح التي وصلت إلى90 كم/سا.