الجيش يسقط طائرة مسيرة للنظام التركي في محيط سراقب
جيش الإحتلال التركي يسقط طائرتين سوريتين في إدلب.. والطيارون بخير
انفجار عبوة ناسفة في جرمانا بريف دمشق
المرسوم التشريعي رقم “5”
إغلاق المجال الجوي في المنطقة الشمالية الغربية من سورية
الجيش يتصدى لجنود الاحتلال التركي ومرتزقتهم ويدميهم
معارضون أتراك يؤكدون أن سياسة أردوغان ودعمه لـ”جبهة النصرة” تسببا بمقتل الجنود الأتراك
الجعفري: سورية ستواصل التصدي للعدوان التركي
موسكو وبكين تشددان على ضرورة الالتزام بسيادة سوريا
الخارجية: دعم الإرهاب أصبح استراتيجية ثابتة في سياسات النظام التركي
مصدر عسكري: الجيش يتابع تصديه لهجمات الإرهابيين المدعومين من الجانب التركي
لافروف: لا أظن أن ما يحدث في إدلب سيتم تضمينه في أية مادة من ميثاق الناتو
روسيا ترسل سفينتين مزودتين بصواريخ كاليبر إلى الساحل السوري
النظام التركي يعترف بارتفاع عدد قتلى جنوده في إدلب إلى 33
قوات الإحتلال الأمريكية: لا يوجد إمكانية للعودة إلى الحدود السورية-التركية
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

إغلاق المجال الجوي في المنطقة الشمالية الغربية من سورية

أعلن مصدر عسكري سوري أنه تم إغلاق المجال الجوي فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية وخاصة فوق محافظة إدلب وسيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية.


وذكر المصدر العسكري أن “قوات النظام التركي تستمر بتنفيذ أعمال عدوانية ضد قواتنا المسلحة العاملة في محافظة إدلب وما حولها سواء باستهداف مواقع جنودنا الذين يواجهون الإرهابيين بشكل مباشر أو عبر تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات المسلحة المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولي”.


ولفت المصدر إلى أن “هذه الأعمال العدوانية التركية المتكررة لن تنجح في إنقاذ الإرهابيين من ضربات الجيش العربي السوري وهي تثبت تنصل النظام التركي من جميع الاتفاقات السابقة بما في ذلك مذكرة سوتشي”.


وأضاف المصدر أنه “انطلاقاً من التزام الجيش العربي السوري بواجباته الدستورية والوطنية في الدفاع عن سيادة الدولة وحماية أمنها وسلامة أراضيها فإن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن عن إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأي طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية وخاصة فوق محافظة إدلب وسيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية”.