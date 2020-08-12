إغلاق الشواطئ عند الثامنة مساء وتوقيف كل الدورات التعليمية والتدريبية في اللاذقية

أصدر محافظ اللاذقية تعميماً إلى إدارات الدولة كافة في المحافظة، تضمن إجراءات إضافية أقرها وذلك للوقاية من فيروس كورونا، من بينها إغلاق الشواطئ مساء وتوقيف كل الدورات التعليمية والتدريبية في المعاهد والمدارس الخاصة.



وتضمنت تعليمات المحافظ التي نقلها المكتب الصحفي في وزارة اللاذقية، إلزام كافة السائقين في وسائل النقل العامة على ارتداء الكمامة، والتقيد بعدد مقاعد الحافلة، مع تعقيم كافة وسائل النقل يومياً.



وشددت التعليمات الجديدة على عدم دخول المواطنين إلى المؤسسات الحكومية إلا بعد ارتداء كمامة.



وأقرت التعليمات الجديدة إغلاق كافة الشواطئ الساعة 8 مساءً إضافة لمنع الأراجيل فيها، إضافة لمنع تقديم الأراجيل في كافة المقاهي المغلقة أو المفتوحة مع التأكيد على تحقيق التباعد في هذه المقاهي وتخفيض نسب الاستيعاب حتى 40%.



وشملت التعليمات الجديدة إغلاق كافة المعاهد والمدارس الخاصة التي تقوم بإجراء دورات تعليمية وتدريبية للطلاب حتى تاريخ 28/8/2020.



كما فرضت التعليمات الجديدة إيقاف كافة الأنشطة الإجتماعية من تعازي أو أفراح في الصالات المغلقة وإيقاف محلات الألعاب، على أن يلزم التقيد بالتعميم تحت طائلة المحاسبة القانونية بحق أي مخالف.



وكان محافظ اللاذقية اصدر تعميما مماثلا بتاريخ الثالث من آب، دعا فيه إلى الالتزام بالتباعد المكاني في أوجه النشاطات كافة، وتقليص الأنشطة التي تستدعي التجمعات وخاصة في الحدائق والكورنيش وملاهي الأطفال، إضافة لمنع ترخيص أي برنامج فني في المنشآت السياحية اعتبارا من تاريخ السابع آب.



يذكر أنه وبحسب بيانات وزارة الصحة فإن 16 حالة جديدة مصابة بكورونا سجلت في اللاذقية خلال يومي الخميس والجمعة، علما أن مجموع الحالات النشطة المصابة بفايروس كورونا في اللاذقية بلغ 51 حالة.