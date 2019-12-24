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إعلان نتائج انتخابات مجلس مدينة اللاذقية

أعلنت اللجنة القضائية الفرعية في محافظة اللاذقية نتائج انتخابات مجلس مدينة اللاذقية التي جرت الأحد، وقد تم نشرها في مقر عمل اللجنة بمديرية الزراعة وفي لوحة الإعلانات بالمحافظة.

وفاز 50 مرشحاً من الفئتين أ و ب، من القطاع الأول (أ) فاز كل من أحمد عبد القادر حلاق- احمد علي حبيب- تيسير منير غانم- خضر خضور حطاب- راجح نصر ديبو- راغد سجيع علوش- رنيم ألبير بولص- سمير صافي سلطان- عامر مصطفى مروه- عدنان صادق بلدية- علي أحمد خاسكيه- فاديا صالح قره فلاح- فراس محمد مكنا- قربان احمد دالة- لبنة سليمان داؤود- لجين هائل حلوم- محمد إبراهيم الداش- مقداد محمد كنعان- مهران معلا- نبيل حسن أبو كف- نديم مصطفى شامدين- نعمان صالح شماط- هند خالد دعبول- هيثم حسن قاسم- يعرب راشد الحج.

أما الفائزين عن القطاع الثاني (ب) فهم: إبراهيم علي قبرصلي- احمد إسماعيل السيد- أسامة عبد الخالق سليمان- أمير علي داؤود- إيهاب حسام الدين كحيلة- أيهم أكرم إبراهيم- باسم حسن بالوش- جهاد محمد درويش- حسام نصر الدين أبو العروس- حنا ميشيل نصار- حنان عزيز نصار- رامز ديب بدر- سركيس حنا موسى – صفوان سليمان ماشي- طارق أكرم شعبو- عصام ناصر تفاحة- فؤاد محمد سعادات- فياض محمد أديب إبراهيم- فيصل صقر علي- مجد محمد رباح شموط- محسن عبد الرزاق يوسف- نبيل شيما صالح- نزار جميل عنتر- هيثم مصطفى كيوان- يمان محمد حسان مهمندار.
وجاءت الانتخابات الحالية لاختيار مجلس مدينة اللاذقية بعد صدور المرسوم الجمهوري رقم 242 القاضي بحل مجلس المدينة ومن ثم صدور مرسوم جمهوري رقم 305 القاضي بإجراء انتخابات جزئية في 22 كانون الأول الجاري لبعض مجالس الإدارة المحلية في عدد من المدن والبلدات السورية ومنها اللاذقية.

وتجري انتخابات مجالس الإدارة المحلية الحالية وفقاً لقانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، والذي تنص المادة 122 منه على أنه يجوز لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها والدعوة إلى انتخاب مجالس جديدة خلال 90 يوماً من تاريخ الحل.