“التايمز”: أدلة متزايدة على شن أردوغان هجمات بالفوسفور شمالي سورية
الدفاع الأمريكية: سنبقي على عدد من جنودنا قرب حقول النفط شرق الفرات
الخارجية الإيرانية ترفض إقامة تركيا لمواقع عسكرية في شمال سورية
مصدر ميداني: أرتال للجيش العربي السوري إلى شرق الفرات للانتشار في ريف الحسكة
النظام التركي يحتل رأس العين
تهجير 4 آلاف سوري إلى العراق
جميع الحقول النفطية والغازية في الرقة و حماة و حمص باتت محررة
رأس العين في مرمى الأسلحة المحرمة.. والأمم المتحدة تشاهد فقط
النظام التركي يواصل عدوانه والجيش يتصدى لإرهابيي أردوغان بريف الحسكة
العفو الدولية تتهم تركيا بارتكاب “جرائم حرب” بسورية
الرئيس الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي والوفد المرافق
تواصل الاحتجاجات وقطع الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية
تركيا تخرق وقف إطلاق النار قبل سريانه ولا انتشار أميركياً في «المنطقة الآمنة»
الدفاع الروسية: الجيش السوري أسقط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون
الجيش يصل الحدود في عين العرب وخرق تركي لوقف إطلاق النار

إعلان علمي ثوري مبشر للمصابين بالعقم!

تمكنت مجموعة من العلماء في معهد "ذي سولك" للدراسات البيولوجية وجامعة تكساس، من إنتاج جنين اصطناعي دون استخدام حيوانات منوية أو بويضات.

وتوصل العلماء إلى إنتاج جنين شبه كامل عبر زرع خلايا جلد من أذن فأر ذكر في رحم أنثى فأر، ما سمح بتكوين جنين اصطناعي وجعلها حاملا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن هذا الابتكار لا يزال في مراحله المبكرة ويحتاج لمزيد من الدراسة قبل أن تتم تجربته على البشر، فعلى الرغم من إنتاج الجنين، إلا أنه لم يتطور إلى صغير مكتمل.

في المقابل، يمنح هذا الابتكار الأمل مستقبلا لمرضى العقم البالغ معدلهم 1 من كل 7 أزواج، وهي حالة ناجمة في الغالب عن انخفاض عدد الحيوانات المنوية أو ضعف جودة البويضات أو سبب آخر، وهو ما لا تحتاجه هذه التقنية.