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إعلان حالة الطوارئ في كندا

أعلنت السلطات الكندية حالة الطوارئ اثر ارتفاع منسوب المياه وسط البلاد وتوقعات بهطول أمطار غزيرة.


وطلب جيم واتسون رئيس بلدية العاصمة أوتاوا في بيان نشره عبر تويتر اليوم وفق ما ذكرت رويترز المساعدة من الإدارة المحلية في أونتاريو ومن جيش البلاد موضحاً أن التوقعات تشير حالياً إلى أن مستويات مياه الفيضان ستتخطى المستويات التي ألحقت أضراراً كبيرة بالعديد من الممتلكات بمدينة أوتاوا في عام 2017 وبحسب موقع إلكتروني حكومي أودت الفيضانات بحياة شخص وأرغمت ما يزيد على 900 على مغادرة منازلهم في إقليم كيبيك.


وأثار احتمال هطول مزيد من الأمطار خلال يوم أو يومين مخاوف من انهيار سد لتوليد الطاقة الكهرومائية بمنطقة بيل فولز في الجزء الغربي من كيبيك بسبب ارتفاع مستويات المياه.