إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في فرنسا

أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء أمس تشكيل الحكومة الجديدة التي تسلمت فيها الموظفة فلورانس بارلي وزارة القوات المسلحة بدلا من سيلفي غولار.



وذكرت “ا ف ب” أن جان إيف لودريان بقي وزيرا للخارجية في حين تسلمت ناتالي لوازو مديرة المدرسة الوطنية للإدارة الشهيرة وزارة الشؤون الأوروبية مكان ماريال دو سارنيه.



وتسلمت عضو المجلس الدستوري نيكول بللوبيه وزارة العدل مكان فرنسوا بايرو الذي أعلن مع وزير الشؤون الأوروبية دو سارنيه في وقت سابق اليوم انسحابهما من حكومة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على خلفية التحقيق مع حزبهما “الحركة الديمقراطية موديم” في قضية الوظائف الوهمية.



ويأتى إعلان بايرو ودو سارنيه بعد يوم من استقالة وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفى غولار من الحكومة وذلك على خلفية تحقيق داخلى بشأن فضائح فساد تطال حزبها.



كما تم استبعاد الاشتراكي السابق والمقرب من ماكرون ريشار فيران من الحكومة بسبب الاشتباه بتورطه في مسألة محاباة وظيفية وهو مرشح لترؤس كتلة نواب حزب الجمهورية إلى الأمام في الجمعية الوطنية.



وحل جاك ميزار الوزير السابق للزراعة مكان فيران في وزارة تماسك الأقاليم وتسلم النائب الاشتراكي السابق ستيفان ترافير وزارة الزراعة خلفا لميزار.



وكانت الحكومة الفرنسية فتحت تحقيقا أولياً في التاسع من حزيران الجاري بعدما رفع موظف سابق في “الحركة الديمقراطية” بلاغاً إلى النيابة يطالب فيه الحزب بتسديد رواتب لموظفين عاملين في فرنسا من خلال عقود عمل بصفة مساعدين في البرلمان الأوروبي.

وكالات