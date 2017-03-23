إعلان بدء تلقي طلبات مرور الطيران العالمي عبر الأجواء السورية

أعلنت وزارة النقل بدء تلقي طلبات من بعض شركات الطيران المدني العربية والدولية للسماح لها بالمرور عبر الأجواء السورية.

وفي تصريح صحفي له اليوم قال وزير النقل المهندس علي حمود “إن الطلبات وصلت إلى الوزارة بعد مطالبتنا بذلك أثناء حضورنا ومشاركتنا في مؤتمر النقل العالمي في جنيف أواخر الشهر الماضي” مضيفا “أوضحنا للوفود المشاركة في المؤتمر عن المزايا التي يوفرها المرور عبر الأجواء السورية من اختصار لزمن الرحلة وقيمة التذكرة لمواطني الدول وعائدات اقتصادية وبالتالي توفير في الوقت والمال وساعات الطيران”.

وبين وزير النقل أن مرور الطائرات عبر الأجواء السورية سيكون له منعكسات اقتصادية ممتازة وعوائد تنموية للخزينة العامة إضافة الى تدعيم دور سورية في منظمة الطيران المدني العالمي من ناحية الموقع الجغرافي المميز لها كنقطة مرور خطوط الطيران عبر أجوائها بين مختلف بلدان العالم بعد قطيعة دامت لسنوات ما يوفره ويحققه من راحة للمسافرين وتوفير استهلاك وقود وصيانة الطائرة على حد سواء.

وأوضح الوزير حمود أن “وزارة النقل اتخذت جميع الاجراءات المتعلقة بنجاح عبور هذا الطائرات من خلال توفير الملاحة الجوية المطلوبة واستعداد وجاهزية طواقم المراقبين الجويين المشهود لهم بمهارتهم وكفاءتهم على تأمين كل ما يلزم على مدار الساعة لضمان سلامة ونجاح هذه الخطوة المهمة”.

سانا