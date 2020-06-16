إعلان القيادة العامة للجيش لتطويع عدد من الشباب بالمحافظات

تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن رغبتها بتطويع عدد من الشبان السوريين من حملة الشهادات (الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية ـ المعاهد المتوسطة) لتأهيلهم كصف ضباط وأفراد متطوعين لصالح إدارة المركبات.تقدم الطلبات إلى مقر إدارة المركبات في الديماس (مدرسة السياقة العسكرية) اعتباراً من تاريخه ولغاية 1/9/2020م.

للاطلاع على الشروط والأوراق الثبوتية المطلوبة يمكن مراجعة قيادة المناطق والمواقع العسكرية في المحافظات.





القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة