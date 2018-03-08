إعلان إقرار وتصديق المخطط التنظيمي لمدينة حلب

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن إقرار وتصديق المخطط التنظيمي النهائي لمدينة حلب، وذلك بعد أن أنهى مجلس المحافظة والمدينة وضع المخطط وتعديلاته قبل الموعد المحدد من قبل الوزارة بـ 1- 4 – 2018.





وأوضح مدير الشؤون الفنية في مجلس محافظة حلب عمر كبصو أن “المخطط الذي كانت الوزارة أعطت مهلة حتى 1 – 4 لإنهائه، تم وضعه وتنظيمه والانتهاء من كافة إجراءاته بتاريخ 5 – 3 – 2018، أي قبل 25 يوماً، الأمر الذي يعد عملاً جباراً”.





وأكد كبصو أن “وزارة الأشغال العامة وافقت على المخطط وأقرته بشكل رسمي، ويتم حالياً وضع الخطط لأولويات التدخل ومناطق بدء العمل في المخطط التنظيمي”.





ولفت كبصو إلى أن “العمل من المتوقع أن يبدأ خلال أسبوع، بعد أن تتم دراسة وتقرير أي منطقة يجب أن نبدأ بها أولاً”.





وكان مجلس محافظة حلب أصدر منذ حوالي الشهر المخطط التنظيمي الاستثنائي لمدينة حلب، من أجل عرضه على المواطنين واستلام الاعتراضات عليه.



