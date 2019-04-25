إعلان أسماء الناجحين في منح كوبا لدراسة الطب البشري

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم أسماء الناجحين في المنح الدراسية المقدمة من جمهورية كوبا للحصول على درجة الإجازة في الطب البشري للعام الدراسي 2019-2020.



وبينت الوزارة أنه يحق للطلاب الذين لم يرد أسماؤهم بين الناجحين التقدم بطلب لاسترجاع أوراقهم الثبوتية خلال ستة أشهر من اليوم مؤكدة أن القبول النهائي للطالب مرتبط حصراً بموافقة الجهات المعنية في كوبا والتي تحدد أسماء المقبولين من بين المرشحين الناجحين.



وكانت الوزارة أعلنت عن المنح في 27 كانون الثاني الماضي وتتضمن إعفاء من الرسوم الدراسية وتأمين سكن جامعي ووجبات طعام ودورة لغة إسبانية والحصول على التأشيرة وتصديق الأوراق الثبوتية في السفارة الكوبية بدمشق مجاناً في حين يلتزم الطالب في حال قبوله بنفقات السفر ذهابا وإياباً وأي نفقات أخرى غير مذكورة في إعلان المنح.