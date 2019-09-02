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إعلان أسعار استلام محصول التفاح في السويداء للموسم الحالي

أعلن اتحاد الفلاحين في السويداء عن أسعار استلام محصول التفاح من المزارعين للموسم الحالي بعد اعتمادها من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.


وذكر رئيس الاتحاد إحسان جنود أن أسعار التفاح المحددة للكيلو الواحد للصنف الأحمر للنوع الممتاز 230 ليرة وللأول 215 ليرة وللثاني 195 ليرة وللثالث 105 ليرات وللصنف الأصفر للممتاز 220 ليرة وللأول 200 ليرة وللثاني 180 ليرة وللثالث 95 ليرة وللصنف الموشح للممتاز 210 ليرات وللأول 190 ليرة وللثاني 160 ليرة وللثالث 80 ليرة.


ولفت جنود إلى أن التحضيرات جارية حاليا للعمل على تسويق التفاح الذي تبدأ عمليات قطافه بداية الشهر القادم.


وكانت مديرية زراعة السويداء قدرت بشكل أولي إجمالي إنتاج المحافظة من محصول التفاح للموسم الحالي بنحو 21259 طنا.