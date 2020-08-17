إعلامي لبناني يستقيل بجملة: "قرفت منكن"

أعلن الإعلامي اللبناني "وسيم عرابي" يوم أمس في نهاية النشرة المسائية مغادرته تلفزيون لبنان موجهاً انتقادات شديدة للنخبة السياسية في البلاد والتي وصفها بأنها حوّلت الوطن إلى مقبرة للأحلام.



وفي ختام النشرة، وجه عرابي كلمة إلى المشاهدين عبر فيها عن أسفه للأخبار اللبنانية التي كان يغطيها خلال أكثر من عقد من الزمان والتي غلب عليها أخبار الحروب الداخلية والانفجارات والاغتيالات والتوترات على الحدود.



وقال عرابي: "في ختام هذه النشرة وكما تقول فيروز بالآخر في آخر ، وهذه كانت آخر نشرة أطل فيها عليكم بعد 11 سنة كنت أطل فيها في هذه المحطة الوطنية، اليوم انتهى مشواري هنا ليس لأن المؤسسة استغنت عني لا، لكن لأني لم أعد أستطيع البقاء بأرض هي مقبرة للأحلام".



واختتم عرابي ظهوره على تلفزيون لبنان بالقول: "أنا فالل لأني قرفت منكن أو بالأحرى لأني لم أجد وطناً، أنتم صنعتوه على قياسكن، في الختام أشكر من كل قلبي كل شخص دعمني أو لم يدعمني لأنهم الاثنان يجعلونني أقوى، على أمل يرجع إلنا وطن كي نعود نعيش فيه بكرامة وليس بذل ولا نعود إليه رفاة فقط لندفن به".