إعلام عبري: القواعد الأمريكية في السعودية والعراق والأردن أعلنت عن حالة استنفار قصوى

في ظل الحديث عن حالة القلق المنتشرة في صفوف الكيان الإسرائيلي ودول الخليج العربي التي تنتشر فيها قواعد عسكرية أمريكية، أكدت وسائل إعلام عبرية أن العديد من القواعد الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط أعلنت حالة الاستنفار القصوى.



وأكدت قناة “13” العبرية أن القواعد الأمريكية في الكويت والعراق والأردن والسعودية تعلن حالة الاستنفار القصوى.



من جهتها، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بأن “المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)” ناقش أمس الإثنين تداعيات اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني، مشيراً إلى أن تخوفات كبيرة من تضرر “إسرائيل” من الرد الإيراني.



وأضافت الصحيفة أن الجلسة استمرت حوالي 3 ساعات، استمع فيها الوزراء إلى تقارير أمنية حول الردود المحتملة لإيران واستعدادات “المؤسسة الأمنية الإسرائيلية”.



وتأتي حالة الاستنفار في القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في دول الخليج والعراق والأردن، جراء القلق الناتج عن التهديدات الإيرانية بتنفيذ رد قاسي ومدمر، ضد الولايات المتحدة الأمريكية جراء إقدامها على اغتيال سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.