إعفاء مدير تموين حلب والوضع التمويني سيئ جداً

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي قراراً يقضي بإعفاء مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمدينة حلب بسبب الإهمال والتقصير في أداء المهام المطلوبة.

و أكد الوزير الغربي أن الوضع التمويني في حلب سيئ جداً، وأن هناك مزيداً من الإعفاءات، للحدّ من المشكلات التموينية التي يعاني منها أهالي حلب. متوعداً المحتكرين بعقوبات قاسية وقال: «أقول للمحتكرين أن يعتبروا وألا يفرحوا كثيراً». وعقب جولة تفقدية له في مدينة حلب أمس أكد الوزير الغربي أنه سيتم رفد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب بـ75 من العاملين بفروع الشركات والمؤسسات والإدارات التابعة للوزارة بالمدينة للارتقاء بعمل الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكل من يحاول الغش أو الاحتكار أو التلاعب بمواصفات المواد الغذائية والأساسية. مبيناً أنه بدءاً من يوم الأحد القادم سيخضع هؤلاء الموظفون إلى دورة تموينية لإعدادهم كمراقبين تموينيين في حلب، وبأنه سيرافق سيارات توزيع الغاز مراقب، إضافة إلى محطات المحروقات.

وقال الغربي: «وصلتني أكثر من مئة رسالة على هاتفي المحمول من المواطنين في حلب فيها شكاوى سوف أقوم بمتابعتها بحزم وفوراً، وذلك بعد أن صرّحت برقم هاتفي على أثير إحدى الإذاعات».

كما أصدر الوزير قراراً ألغى بموجبه رخصة مخبز السريان القديم لعدم قيام صاحبه باستثمار طاقة المخبز الإنتاجية بشكل صحيح ولسوء ورداءة الخبز المنتج في المخبز وعدم تقيده بمواصفات إنتاج الرغيف.

المصدر: الوطن