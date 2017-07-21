انعقدت جلسة إستثنائية لمجلس الشعب في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم برئاسة نائب الرئيس نجدت أنزور بحضور 164 نائبا ،وتم التصويت على استمرار المداولات في النظام الداخلي للمجلس بعدما كانت رئيسة المجلس د.هدية عباس قد أغلقت باب المداولات بعد جلسة عاصفة انقسمت فيها الكتلة البعثية والأحزاب الشريكة حول التصويت على إقرار مادة جديدة لحجب الثقة عن الحكومة وأخرى عن مكتب المجلس

وقد دعت القيادة القطرية إلى اجتماع عاجل في تمام السادسة والنصف مساء حضره نواب مستقلون وآخرون من الأحزاب الشريكة للبعث، حيث قدم الأمين القطري المساعد هلال هلال بحضور عضوي القيادة د.يوسف الأحمد وفهد الفريج وزير الدفاع عرضا للأسباب الموجبة لرغبتهم بتصويت المجلس على إعفاء الزميلة هدية عباس من مهامها كرئيسة للمجلس بسبب مخالفتها لدستور الجمهورية العربية السورية إضافة إلى فشلها في إدارة مجلس الشعب، وأعتذر عن ذكر باقي الأسباب بسبب احترام الزمالة..وبالطبع فإن الأمر غير ملزم لنا نحن المستقلون..

وفي تمام الثامنة والنصف انفضت الجلسة الإستثنائية بعد تصويت كامل الحضور على إعفاء رئيسة المجلس واستمرار المداولات في النظام الداخلي الجديد للمجلس، هذا يعني إن إدارة الجلسات الآن بعهدة النائب آنزور خلال 15 يوما يتم خلالها ترشيح أوتزكية رئيس جديد للمجلس كما حصل مع الزميلة عباس التي كانت قد فازت بالتزكية بتوجيه من الحزب القائد... ثلاث نقاط .. انتهى، بعد جلسة ماراثونية استمرت من العاشرة صباحا حتى الثامنة والنصف مساء أكلنا فيها كل ماهو موجود من سكاكر وشوكولا ومحارم معطرة في حقائب الزميلات ..

نبيل صالح