إعدام 16 ألف ديك رومي في ألمانيا بعد رصد سلالة معدية

قالت الحكومة المحلية لمنطقة كليفه في ولاية نورد راين فستفاليا الألمانية اليوم (الخميس)، أن مزرعة أعدمت نحو 16 ألف ديك رومي (حبش)، بعد اكتشافها سلالة فيروس إنفلونزا الطيور العالي الخطورة «إتش 5 إن 8».



وأعدمت أربع مزارع في منطقة رئيسية لتربية الدواجن بولاية سكسونيا السفلى نحو 77 ألف ديك ودجاجة وبطة قبل أيام بعد اكتشاف السلالة نفسها.



ورصدت السلالة المعدية في أكثر من 500 طائر بري في ألمانيا في الأسابيع الماضية. وكان ظهورها في المزارع نادراً نسبياً نظراً إلى الإجراءات الشديدة التي اتخذتها السلطات للحيلولة دون انتقال العدوى من الطيور البرية ومنها إلزام المزارع بإبقاء الطيور داخلها.



ورصد عدد من البلدان الأوروبية حالات إصابة بالفيروس في الأسابيع القليلة الماضية.

وكالات