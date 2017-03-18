إعادةالأمن والاستقرار إلى 11 بلدة وقرية بريف حلب والقضاء على 130 من إرهابيي “داعش”

أعلن مصدر عسكري إعادة الأمن والاستقرار إلى 11 بلدة وقرية وفرض السيطرة على مساحات جديدة بعد اجتثاث إرهابيي تنظيم “داعش” منها في ريف حلب الشمالي الشرقي.



وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة “واصلت عملياتها بنجاح في الريف الشمالي الشرقي لمدينة حلب وأعادت الأمن والاستقرار لبلدات وقرى رسم الكروم وحميمة كبيرة وحميمة صغيرة وأم زليلة غربية وأم زليلة شرقية وحزازة والعاصمية والكرين وزبيدة وخساف والمبعوجة”.



وأشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش “سيطرت في عمليات نوعية على تلتي أيوب وأحمر وعلى 7 كم جديدة من اوتستراد حلب الرقة الدولي بعد القضاء على العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” وتدمير أسلحتهم”.



ولفت المصدر العسكري إلى أن عمليات السيطرة وإعادة الأمن والاستقرار أسفرت عن “تدمير 7 سيارات مفخخة و3 دبابات و9 آليات 4 منها مزودة برشاشات من عيار 23 مم و 5 مزودة برشاشات من عيار 5ر14مم وسيارتين محملتين بالذخيرة ومربض مدفعية من عيار 130 مم وتفكيك أكثر من 2000 لغم وإسقاط 4 طائرات مسيرة 3 منها مزودة بقنابل ومصادرة عربتين نوع كوبرا ومدرعة صناعة تركية”.



واستعادت وحدات من الجيش في الثامن من الشهر الجاري سيطرتها على محطتي المياه اللتين تغذيان مدينة حلب شرق الخفسة وأعادت الأمن والاستقرار إلى 19 قرية وبلدة بالريف الشمالي الشرقي بعد طرد إرهابيي تنظيم “داعش” التكفيري وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.



- كما حققت وحدات من الجيش تقدماً جديداً في عملياتها ضد تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور الجنوبي.



وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش نفذت خلال الساعات الماضية عمليات نوعية على تجمعات لتنظيم “داعش” الإرهابي في المحور الجنوبي لمدينة دير الزور “وأحكمت سيطرتها على موقعين في منطقة المعامل بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد”.



وأشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش أحبطت هجوم مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” على اتجاه الفوج 137″ على الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة دير الزور وذلك بعد اشتباكات عنيفة قضت خلالها على أكثر 130 إرهابيا ودمرت لهم 4 عربات”.



ودمرت وحدات من الجيش العربي السوري بإسناد الطيران الحربي أمس 5 عربات مفخخة و11 آلية مزودة برشاشات مختلفة ودبابة لإرهابيي تنظيم “داعش” في مدينة دير الزور.

سانا