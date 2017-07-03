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إعادة محطة حافلات الراموسة بمدينة حلب إلى الخدمة وتسيير 81 رحلة

أعادت محافظة حلب محطة انطلاق الراموسة في حلب للعمل بعد خمس سنوات من خروجها عن الخدمة بسبب اعتداءات التنظيمات الإرهابية وذلك بعد تأهيلها وتوفير الخدمات اللازمة فيها.

وأكد محافظ حلب حسين دياب خلال جولة له في المحطة أمس أن “عودة كراج الراموسة للعمل تندرج في سياق الجهود المبذولة لتأهيل جميع المرافق الخدمية التي تضررت بسبب الإرهاب وإعادة وضعها في خدمة المواطنين”.

واستمع المحافظ خلال جولته على مكاتب السفريات إلى ملاحظات واقتراحات أصحاب المكاتب والسائقين والمسافرين لافتا إلى أن المحافظة “خصصت حافلات لنقل المسافرين من وإلى الكراج وبتواتر مدروس يراعي تأمين خدمة النقل الداخلي لهم بأسرع ما يمكن”.

وسيرت محطة انطلاق الراموسة  اليوم 81 رحلة إلى مختلف المحافظات بواقع 2500 راكب.

وأشار عدد من المسافرين وأصحاب مكاتب السفريات  إلى أن إعادة تشغيل واستثمار محطة انطلاق الراموسة تشكل خطوة خدمية مهمة تسهم في توفير راحة المسافرين والعاملين فيها في حين أكد عدد من أصحاب المكاتب أن أكثر من 40 مكتبا بدأت عملها في اليوم الأول ومن المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن يزداد العدد ليشمل جميع الشركات المخصصة بمكاتب وعددها أكثر من 70 شركة.

سانا

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