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إعادة كامل كميات الغاز المنتجة من الآبار إلى شبكة الغاز المغذية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية

قال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم.. إن الورشات الفنية التابعة للوزارة “أنهت عملها المتواصل منذ يوم أمس وتمكنت من إعادة كامل كميات الغاز المنتجة من الآبار إلى شبكة الغاز التابعة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية”.

وأضاف الوزير اليوم.. إن “عمليات الإصلاح الجزئية ستستمر لإزالة كل آثار الاعتداء الإرهابي على معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بريف حمص”.

وكان إرهابيو تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية استهدفوا صباح أمس بعدد من القذائف الصاروخية معملي غاز إيبلا وجنوب المنطقة الوسطى في منطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي.

سانا

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