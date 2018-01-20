إعادة فتح ميناء اللاذقية أمام الملاحة البحرية

عاد ميناء اللاذقية للعمل بعد إغلاقه أمس بوجه الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وقال مدير الموانىء العميد أكرم ابراهيم “نظرا لانحسار شدة سرعة الرياح الناجمة عن المنخفض الجوي تمت إعادة الملاحة البحرية إلى ميناء اللاذقية”.

وقال مدير الموانىء العميد أكرم ابراهيم “نظرا لانحسار شدة سرعة الرياح الناجمة عن المنخفض الجوي تمت إعادة الملاحة البحرية إلى ميناء اللاذقية”.

وأغلقت أمس جميع الموانىء السورية بوجه الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وأغلقت أمس جميع الموانىء السورية بوجه الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة.