إعادة فتح موانئ اللاذقية وطرطوس وأرواد أمام الملاحة البحرية

عاد ميناءا طرطوس وأرواد للعمل بعد إغلاقهما أمس بوجه الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وقال مدير الموانئ العميد أكرم ابراهيم “تمت إعادة الملاحة البحرية إلى ميناءي طرطوس وأرواد بعد ظهر اليوم بعد انحسار فعالية المنخفض الجوي وانخفاض سرعة الرياح”.

وشهدت محافظة طرطوس خلال ال24 ساعة الماضية هطولات مطرية سجلت أغزرها في القدموس ب 5ر114 مم.

وعاد ميناء اللاذقية في وقت سابق للعمل بعد إغلاقه أمس بوجه الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وقال إبراهيم : “نظرا لانحسار شدة سرعة الرياح الناجمة عن المنخفض الجوي تمت إعادة الملاحة البحرية إلى ميناء اللاذقية”.

وشهدت محافظة اللاذقية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية كان أغزرها 92 مم في المزيرعة و 3ر88 مم في القرداحة.

وأغلقت أمس جميع الموانىء السورية بوجه الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة.