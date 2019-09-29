إعادة فتح معبر القائم-البوكمال الإثنين المقبل

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن موافقة الحكومة العراقية على فتح معبر القائم-البوكمال على الحدود العراقية السورية يوم الإثنين المقبل بعد استكمال كل الإجراءات المطلوبة.



وقال علاء الدين القيسي مدير الإعلام والعلاقات في الهيئة: إن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وافق اليوم على إعادة فتح معبر القائم-البوكمال الحدودي بين العراق وسورية أمام حركة نقل البضائع والأشخاص بين البلدين الشقيقين.



وأوضح القيسي أن هيئة المنافذ الحدودية استكملت مع الجهات المساندة لها جميع المستلزمات الفنية والإدارية والأمنية لتأمين انسيابية حركة النقل.