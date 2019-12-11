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إعادة فتح طريق حلب-الحسكة الدولي أمام المدنيين

تمت إعادة فتح الطريق الدولي حلب-الحسكة الاستراتيجي أمام حركة النقل والسير بعد استكمال انتشار وحدات الجيش السوري عليه.

وأكدت الوكالة السورية للأنباء “سانا” أن فتح هذا الطريق جاء بعدما ثبت الجيش العربي السوري يوم الجمعة الفائت نقاطاً جديدة على الطريق الدولي الحسكة-حلب في إطار عمله لحماية تلك المنطقة من العدوان الذي تشنه تركيا.

وفي هذا السياق، أعلن الجيش العربي السوري مسبقاً أنه تمكن من توسيع مساحة انتشاره شمالي سورية، حيث دخل اليوم إلى مناطق جديدة واقعة على طريق حلب-الحسكة الدولي، وكان الجيش دخل قرية السوسة الغربية وصوامع حبوب العالية في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

وتحاول قوات الاحتلال التركي عرقلة عمليات انتشار الجيش في المنطقة الشمالي الشرقية، حيث قامت العناصر التركية بعد انتشار وحدات الجيش السوري عند مفرق ليلان غرب تل تمر في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد، بالاعتداء على نقاط الجيش، في حين تمكن الأخير من صد الهجوم الذي نفذه عناصر من الجيش التركي.