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إعادة فتح خط الغاز في منطقة جيرود الواصل إلى محطة الناصرية بعد تحريرها

تم بعد ظهر أمس إعادة فتح خط الغاز في منطقة جيرود الواصل إلى محطة الناصرية الذي أغلقته فجر أمس التنظيمات الإرهابية المسلحة في محاولة للضغط على المواطنين والنيل من صمودهم.

وأعلن محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم وصول الغاز إلى محطة الناصرية في منطقة جيرود بمحافظة ريف دمشق بعد إعادة فتح الخط الذي أغلقته التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وأوضح المحافظ أن إعادة فتح الخط تم بجهود من المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة وأهالي مدينتي جيرود والرحيبة الشرفاء.

وكانت التنظيمات الإرهابية قامت في تموز الماضي بالاعتداء على خط الغاز في منطقة جيرود وإغلاق صمام الخط المغذي لمحطات توليد الكهرباء في المنطقة الجنوبية.

سانا

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