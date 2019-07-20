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إعادة تغذية أحياء مدينة الحسكة بالتيار الكهربائي

أعادت شركة كهرباء الحسكة تغذية أحياء مدينة الحسكة بالتيار الكهربائي بعد إصلاح أعطال الفنية الحاصلة على خط توتر 230 ك ف تشرين-مبروكة-الحسكة.

وبين مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور العكلة  أن ورشات الصيانة أصلحت خط توتر سد تشرين المغذي لمناطق محافظة الحسكة ما أتاح إمكانية تغذية أحياء المدينة بالتيار الكهربائي وفق برنامج التقنين المعتمد حيث بدأت تغذية الأحياء تدريجيا منذ منتصف الليل.

وأكد العكلة استمرار ورشات الصيانة بعمليات صيانة الخلل الفني الحاصل على خط توتر 230 ك ف الواصل بين محطة الطبقة ومحطة الأبواب في الحسكة لوضعه في الخدمة ما ينعكس إيجابا على واقع التيار الكهربائي بشكل عام.

وخرج خطا التوتر الكهربائي المغذيان لمحافظة الحسكة تشرين مبروكة الحسكة والطبقة الرقة الحسكة عن الخدمة منذ صباح أمس بسبب عطل فني حصل على الخطوط المذكورة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة الحسكة.