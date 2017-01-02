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إعادة تشغيل واستثمار محطة تصفية مياه سد جبل العرب في السويداء باستطاعة 8 آلاف متر مكعب يوميا

أكد مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في السويداء أنه تمت إعادة تشغيل واستثمار محطة تصفية مياه سد جبل العرب الخارجة من الاستثمار منذ شهر تموز الماضي نتيجة نفاد مخزون مياه السد جراء تراجع معدلات الهطول خلال موسم الشتاء الماضي وزيادة الطلب لتخديم المواطنين بالمياه.

وأوضح المهندس وائل شقير  اليوم أنه تم تشغيل المحطة باستطاعة تتجاوز 8 آلاف متر مكعب يوميا بعد أن أصبح مخزون مياه السد نحو 900 ألف متر مكعب لافتا إلى أنه تم إجراء تجارب تشغيلية لمدة 5 أيام وبدأ الضخ حاليا لقرية سهوة الخضر وسيتم خلال الفترة القريبة القادمة الضخ لعدد من القرى التي كان يخدمها السد والتي تبلغ نحو 14 قرية وتجمعا سكانيا تضم نحو45 ألف نسمة.

وبين أن أهمية هذه الخطوة تكمن في توفير مصدر مائي إضافي للقرى والتجمعات السكانية بعد أن كانت تخدم بمياه الشرب بواسطة الصهاريج مشيرا إلى أن محطة سد جبل العرب مجهزة بمنظومة وأجهزة تعقيم وعناصر فلترة متطورة والمياه المنتجة منها مطابقة للمواصفات القياسية السورية وجرى تحديثها خلال العامين الماضيين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنه ستتم إعادة تشغيل واستثمار محطة تصفية سد الروم فور توفر مخزون مياه كاف في السد.

وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء وضعت بالخدمة خلال الشهر الماضي 8 آبار لمياه الشرب كانت معطلة في عدد من مناطق المحافظة.

سانا

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