إعادة تأهيل معمل أعلاف حلب تؤمن حاجة حلب وإدلب والمحافظات الشرقية

أكد عبد الكريم شباط مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف قرب انتهاء أعمال تأهيل وتطوير معمل أعلاف تل بلاط بمحافظة حلب والتي تنفذها مؤسسة الإسكان العسكرية بتكلفة نحو 5ر1 مليار ليرة وبطاقة إنتاجية تصل إلى 30 طناً في الساعة مبيناً أن إنجاز هذه الأعمال سوف يؤمن توزيع مخصصات المقنن العلفي على محافظات الحسكة والرقة ودير الزور اضافة لمحافظتي حلب وإدلب.



وأشار شباط إلى أن استراتيجية المؤسسة تعتمد على الانتقال من تقديم المواد العلفية كمواد أولية إلى مواد مصنعة حسب كل أنواع الثروة الحيوانية وهذا يحقق قيمة مالية مضافة للمؤسسة وقيمة غذائية عالية لقطعان الثروة الحيوانية مبيناً أنه تمت إعادة تأهيل معمل أعلاف عدرا وشارفت أعمال تأهيل وتطوير معمل أعلاف تل بلاط في ريف حلب على الانتهاء كما تم التعاقد على إعادة تأهيل وتطوير معمل أعلاف كفربهم في حماة بتكلفة 731 مليون ليرة ليدعم العملية الإنتاجية في معملي طرطوس وحمص لافتاً إلى انتهاء أعمال تجهيز وتأهيل بعض مراكز الأعلاف في إدلب استعداداً لتوزيع المقنن العلفي على المربين إضافة للمراكز العاملة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة وحلب.



وبين شباط أنه تم استلام 331 ألف طن شعير من جميع المحافظات لهذا الموسم إضافة لاستلام 7800 طن ذرة صفراء وأكثر من ألفي طن كسبة فول صويا وهي نسبة 15 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص التي أقرتها الحكومة لافتاً إلى أن المؤسسة فتحت 6 دورات علفية في كل المحافظات لمربي الثروة الحيوانية بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق.



سانا