إعادة تأهيل خمس محطات تحويل كهربائية في حلب

قال المهندس حسام حج إسماعيل مدير فرع المنطقة الشمالية لمؤسسة نقل الكهرباء: إنه بعد عام على تحرير حلب تمت إعادة تأهيل خمس محطات تحويل كهربائية مختلفة الاستطاعة والتي تعرضت للدمار والتخريب على يد العصابات الإرهابية وهي (الصاخور – بستان القصر – الشقيف – الخفسة وكويرس) وذلك ضمن مشروع إعادة المنظومة الكهربائية لمحافظة حلب ريفاً ومدينة.

وأضاف إسماعيل: أنه تم تركيب 12 محولة باستطاعات مختلفة في محطة الصاخور والشقيف والمحطة الحرارية وحلب القديمة ومحطة مياه حلب وسد تشرين وأربع محولات في مضخة البابيري والمدينة الرياضية في حلب, مشيراً إلى استمرار الأعمال في تنفيذ علب وصل لخطوط 66 ك.ف على خط خناصر حلب وداخل مدينة حلب وخاصة في الأحياء الشرقية التي تعرضت الشبكة فيها للسرقة، إضافة إلى الريف الشرقي ودخولها في الخدمة ومن أبرز المشاريع كان ربط محطة البابيري مع سد تشرين وسد الفرات لتأمين الطاقة الكهربائية بالكمية الكاملة لضخ مياه الشرب إلى مدينة حلب.