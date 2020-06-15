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إعادة بيع الخبز مباشرة للمواطنين من المخابز الحكومية في اللاذقية

قال مدير فرع المخابز في اللاذقية المهندس جورج الياس إن الفرع أعاد بيع الخبز للمواطنين بشكل مباشر من المخابز التابعة لفرع المؤسسة للمخابز في اللاذقية اعتباراً من صباح اليوم.
وأكد الياس أن عملية البيع ستكون بمتابعة يومية من قبل مراقبين من فرع المؤسسة السورية للمخابز وذلك لتسهيل الحصول على المادة والتزام التعليمات الخاصة بالسلامة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الياس أن قرار بيع مادة الخبز عبر منافذ البيع يقتصر حصراً على أفران السورية للمخابز في المحافظة مشيراً إلى أن المخابز الخاصة يبقى معتمدوها مستمرون بعملهم لتزويد المواطنين في القرى بمادة الخبز.

وبين الياس أن المؤسسة جاهزة لتلقي أي شكوى تتعلق بعمل المخابز وآلية التوزيع وجودة المادة ومعالجتها بما يضمن سهولة الحصول على المادة والنوعية والالتزام باجراءات السلامة.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكدت في وقت سابق وجود وفرة بمادة الدقيق في مخابز اللاذقية وأن ما يتم تداوله من إشاعات عن نقص في توفر القمح والدقيق في اللاذقية عار من الصحة.

وبينت الوزارة أن الخلل في توزيع المادة مؤخراً يعود لإلغاء مهمة اعتماد عدد من المعتمدين لقيامهم بالتلاعب بتوزيع الخبز على المواطنين والبيع بسعر زائد وتأخرهم عن استجرار الخبز من المخابز بالأوقات المحددة مع اتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع أداء الأفران من ناحية النوعية والجودة والوزن مؤكدة في الوقت نفسه أنها تقوم بتوفير جميع احتياجات المخابز بالمحافظات من الدقيق ومستلزمات إنتاج مادة الخبز ومنها مخابز اللاذقية التي تتوفر فيها جميع مستلزمات الإنتاج بكميات كافية تلبي حاجة جميع المواطنين.

 


باسل يوسف 