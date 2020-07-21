إعادة انتخابات «الشعب» في ٤ صناديق بحلب

قررت اللجنتان القضائيتان الفرعيتان لدائرتي المدينة والريف في حلب إعادة انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث في ٤ صناديق بمعدل صندوقين لكل دائرة من الساعة ٧ صباحا إلى ٧ مساء اليوم الإثنين.



وأوضحت رئيسة اللجنة القضائية الفرعية لدائرة مدينة حلب أمل شوشة أن اللجنة اتخذت قراراً بإعادة الانتخابات في صندوقي «مدرسة ابن خلدون» و«السورية للحبوب» ولذات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الصندوقين في مدينة حلب.



وبينت شوشة أن إعادة الانتخاب في الصندوقين سببها «وجود أعداد زيادة عن المغلفات الموجودة في المصنف وبنسبة تزيد على ٢ بالمئة عند فرز الأصوات من لجنة الانتخاب، بمعنى أن الصندوق الذي يفترض أن يحوي ١٠٠٠ مغلف وجد بداخله ١٠٢٠ مغلفاً»!



وجددت شوشة تأكيدها عدم ورود أي اعتراضات «رسمية» من المرشحين لانتخابات «الشعب» عن دائرة مدينة حلب عن أخطاء أو انتهاكات للانتخابات.وعلمت «الوطن» أن اللجنة القضائية الفرعية لدائرة مناطق حلب (الريف)، قررت أيضاً إعادة الانتخابات في صندوقي «تل عقارب» بريف حلب الجنوبي و«الهندسة الميكانيكية» بجامعة حلب، والخاص بمناطق المحافظة.





الوطن