إعادة التيار الكهربائي إلى عشرين قرية في ريف الحسكة:

أعادت الشركة العامة لكهرباء الحسكة التيار الكهربائي إلى عدد من قرى ريف ناحية تل حميس بعد إجراء الصيانة للشبكة الكهربائية وإعادة تركيب أعمدة كهربائية بدلا من المتضررة جراء الحرائق.



وبين مدير عام الشركة المهندس أنور العكلة أنه تمت إعادة التيار الكهربائي لنحو عشرين قرية في ريف ناحية تل حميس بعد إجراء الورشات الفنية صيانة للشبكة الكهربائية وتأمين الأعمدة وتركيبها بدلا من المتضررة نتيجة الحرائق مؤكدا أن ورشات الشركة الفنية تعمل في الوقت ذاته على إعادة التيار الكهربائي لعدد من المناطق في أرياف المحافظة التي تضررت الشبكات الكهربائية فيها نتيجة الحرائق في أقرب وقت ممكن.



وأشار المهندس العكلة إلى انه تضرر منذ يومين ما يقارب 30 عامودا حاملا للشبكة الكهربائية في ريف القامشلي مؤكدا وجود صعوبة في تأمين الأعمدة البديلة نتيجة سرقة مخازين الشركة من قبل المجموعات الإرهابية خلال السنوات الماضية.

وكانت الشركة استطاعت خلال الأسبوع الماضي إعادة التيار الكهربائي إلى عدد من القرى المنتشرة في ريف عامودا بعد إنجاز صيانة الشبكة الكهربائية وتركيب أعمدة بدلا من المتضررة من الحرائق.





