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إعادة الاتصالات على مسار الكبل الضوئي بين مدينتي الحسكة والقامشلي

 

أعاد فرع الشركة السورية للاتصالات في محافظة الحسكة الاتصالات على مسار الكبل الضوئي الحسكة – تل تمر- القامشلي بعد إصلاح الأعطال الناتجة عن قطع الكبل من قبل مجهولين في منطقة المداجن وتل جمعة ومدخل تل تمر.

وبين مدير فرع الشركة الدكتور جميل بلال أن هذا الإجراء أسهم بزيادة وثوقية الاتصالات بين مقاسم مدينتي الحسكة والقامشلي وخفف من الضغط الحاصل على المقاسم.

كما لفت إلى أن ورشات الشركة قامت بإصلاح غرفة التفتيش في حي النشوة بالمدينة بعد تعرض كوابلها للسرقة من قبل مجهولين ما أدى إلى إعادة خدمة الاتصال الثابت لنحو 1600 مشترك في المنطقة.

وكان فرع الشركة السورية للاتصالات أعاد منتصف الشهر الجاري الخدمة الهاتفية لمقسم اتصالات تل براك الذي يخدم نحو 9000 مشترك.

 

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