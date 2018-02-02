إعادة الاتصالات على مسار الكبل الضوئي بين مدينتي الحسكة والقامشلي

أعاد فرع الشركة السورية للاتصالات في محافظة الحسكة الاتصالات على مسار الكبل الضوئي الحسكة – تل تمر- القامشلي بعد إصلاح الأعطال الناتجة عن قطع الكبل من قبل مجهولين في منطقة المداجن وتل جمعة ومدخل تل تمر.

وبين مدير فرع الشركة الدكتور جميل بلال أن هذا الإجراء أسهم بزيادة وثوقية الاتصالات بين مقاسم مدينتي الحسكة والقامشلي وخفف من الضغط الحاصل على المقاسم.

وبين مدير فرع الشركة الدكتور جميل بلال أن هذا الإجراء أسهم بزيادة وثوقية الاتصالات بين مقاسم مدينتي الحسكة والقامشلي وخفف من الضغط الحاصل على المقاسم.