إعادة الأمن والاستقرار إلى قرية شريفة جنوب مطار التيفور بريف حمص

أعلن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري أعادت اليوم الأمن والاستقرار إلى قرية شريفة نحو 60 كم غرب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.



وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات مكثفة ودقيقة على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة تدمر “أعادت خلالها الأمن والاستقرار إلى قرية شريفة جنوب مطار التيفور بعد تكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد”.



وأحكمت وحدات من الجيش أمس سيطرتها على التلال المحيطة بقرية شريفة وقضت خلال عملياتها على تجمعاتهم وتحصيناتهم في محيط مطار التيفور وتلة العواميد بريف القريتين على أكثر من 126 إرهابيا ودمرت لهم 10 دبابات وعربة /بي ام بي/ وعربة مدرعة ومدفعين و18 سيارة مركب عليها رشاشات متنوعة.

سانا